A passada semana foi excelente para a maior parte das bolsas mundiais, com ganhos fortes, recuperando boa parte das quedas das semanas anteriores. Os mercados adoraram os resultados das eleições americanas que foram sendo revelados ao longo da semana, numa longa espera, em virtude do número assombroso de votantes e do recurso ao voto por correspondência e antecipado.A vitória de Biden já era esperada mas aquilo que era temido pelo mercado era a famosa "blue wave" que faria com que os democratas conseguissem também conquistar a maioria no senado. Esta divisão de poder impede que Biden e os democratas tenham dificuldade em passar muita matéria legislativa sem o apoio de alguns senadores republicanos. Para mim, em termos pessoais, este é o melhor de dois mundos - Trump é afastado do poder, mas Biden fica com dificuldades em legislar em matérias como a desregulação ou subida de impostos.A verdade é que este impacto das eleições sente-se no curto prazo mas, nas próximas semanas e meses, os mercados voltarão a centrar-se nas questões da saúde pública e lá voltarão os analistas a estudarem epidemiologia. Os casos de infecção nos Estados Unidos começam a acelerar e, se seguirem o rumo europeu, este será o grande tema das próximas semanas e fonte de preocupação para os mercados. Por outro lado, a vacina está cada vez mais próxima e cada notícia nesse sentido ajudará o desempenho bolsista.Em termos técnicos, as excelentes subidas da semana passada não alteraram o aspecto técnico do PSI-20. O principal índice português tem de quebrar a zona de resistência dos 4.300 pontos para dar um primeiro sinal de força e mostrar que este não foi apenas mais um mero ressalto que termina sem glória.Tal como escrevi em Junho, em Novembro festejaria a derrota de Trump. Um Presidente excelente para os mercados mas sem o carácter e o humanismo necessários para ser o líder que o mundo precisa. E até um candidato sem carisma o conseguiu vencer.Artigo escrito em 06/11/20 às 12h10Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.