Um urso e um touro a furar o confinamento

Comente aqui o artigo de Ulisses Pereira



Ursos e touros são símbolos importantes do mundo da bolsa. Os ursos acreditam que o mercado vai cair, enquanto os touros confiam em futuras subidas. Resolvi, por isso, criar duas personagens fictícias e dar-lhes voz, esgrimindo argumentos. Hoje, o urso Misha e o touro Bill regressam ao nosso convívio.

Sábado à tarde, Novembro deste estranho e trágico ano de 2020. Estava eu em casa, a cumprir o confinamento a que a actual pandemia e o Governo nos obrigam, quando começo a ouvir duas vozes bem familiares a ecoarem bem alto na rua. Fui à varanda e qual não é o meu espanto quando vejo o urso Misha e o touro Bill a passearem em amena cavaqueira.

Ulisses: Olá! Há quanto tempo não vos via. Já tinha saudades vossas, mas não era suposto estarmos todos em casa?

Touro Bill: Pequenos passeios são autorizados e queria vir dar um ânimo ao Misha. Com os índices americanos em máximos históricos, ele deve andar muito em baixo. Coitadinho...

Urso Misha: Não comeces a cantar de galo. Por que razão é que achas que as ruas hoje estão desertas? Porque a segunda vaga da pandemia está aí e as medidas de confinamento estão a aparecer por toda a Europa. E não tarda nada, ao ritmo a que está a crescer o número de infectados, nos Estados Unidos o caminho será o mesmo. Os mercados rapidamente vão começar a reflectir isso, começando a cair.

Bill: Continuas a perceber muito pouco de mercados. Os mercados querem lá saber do presente… Eles vivem a olhar para o futuro e com o anúncio da eficácia das vacinas e estando quase a começarem a ser distribuídas, dentro de pouco tempo o mundo voltará a ser como sempre o conhecemos.

Misha: Mas tu achas que os investidores só agora perceberam que as vacinas estão aí à porta? As subidas dos últimos meses têm muito a ver com essa antecipação e, por isso, agora que a notícia se vai concretizar, os mercados vão cair. "Comprar no rumor e vender na notícia" é uma das frases históricas dos mercados mas, como seria de esperar, tu nem a conheces sequer.

Bill: Queres falar de frases emblemáticas dos mercados? "A tendência é tua amiga" diz-te alguma coisa ou só conheces as que te interessam? A tendência da maior parte dos índices mundiais é claramente ascendente, alguns estão em máximos históricos mas tu nem sequer te apercebes que estás a fechar os olhos a uma das mais essenciais regras de quem investe – não contrariar a tendência.

Misha: Vai subir até ao infinito, queres ver? A maior parte dos mercados mundiais (não vou falar da bolsa portuguesa em que dominei a maior parte da década passada) subiram mais de 10 anos, atingindo valores demasiado altos e absurdos antes da pandemia. Surge a covid-19 e, por exemplo, os índices americanos ainda estão acima dos anteriores máximos? Isto tem alguma lógica? Claro que não, portanto, rapidamente isto vai implodir.

Bill: Já que começaste com frases seculares dos mercados, não te esqueças da velha máxima "Don’t fight the Fed". Com a brutal injecção de liquidez que se está a colocar nos mercados, como podes achar que vão cair? Não entendes que este empurrão da Fed facilmente faz esquecer uma crise que nem um ano vai durar?

Misha: Eu a isso chamo bolha. Uma bolha gigantesca como já não via desde 1999/2000 e que está prestes a explodir. Sei que, do alto da tua sobranceria que te leva a acreditar que os mercados sobem até ao céu, nem deves consultar alguns dados importantes. Não deves ter olhado para os dados da AAII (American Association of Individual Investors) em que o número de touros no mercado americano, há duas semanas, foi o maior desde Janeiro de 2018! Isto é um claro sinal de euforia e que costuma funcionar como um excelente indicador contrário, portanto, a bolha está prestes a explodir.

Bill: Felizmente vejo cada vez mais gente inteligente. Mas diz lá que catástrofe é que aconteceu em Janeiro de 2018? Nas semanas seguintes, o S&P 500 caiu cerca de 10%, mas depois retomou um dos mais longos "bull markets" da História. Ou seja, esses dados tão fantásticos que vês como sinal de uma bolha a rebentar apenas podem fazer cócegas a esta grande comunidade dos touros. Ainda por cima, com as eleições norte-americanas já a fazerem parte do passado, os mercados têm tudo para voarem para novos máximos!

Misha: Já ultrapassada? Tu não conheces Donald "O litigante" Trump. Sempre foi especialista nesse género de questões no seu passado empresarial e estas eleições estão longe de estarem resolvidas. Ainda muito se vai escrever sobre isso e o tal pacote de estímulos económicos essencial para ajudar as empresas nesta segunda vaga tão cedo não chegará.

Bill: Já cá faltava o profeta da desgraça. Até o nosso PSI-20 já superou a resistência dos 4300 pontos e tem tudo para voar.

Misha: Estar ligeiramente acima da resistência não significa que a tenha quebrado consistentemente. Nunca deves ter lido um livro de análise técnica.

Bill: Deixa de ser urso, andas a ser esmagado nos mercados na última década. Antes ainda me davas baile com as quedas da bitcoin, mas agora nem disso falas uma vez que vai a caminho de mais um máximo histórico. O mercado está claramente a derrotar-te mas pareces estar a seguir o caminho do Trump e a impugnares os resultados. Volta a hibernar que é o melhor que tens a fazer, já que te dás tão bem com a bolsa como com o calor.

Misha perde o controlo e atira-se para cima de Bill, começando os dois uma das suas clássicas zaragatas, perante o espanto dos meus vizinhos que vieram à janela ver o que se passava. Não há pandemia nem distância social que mude o final destas histórias.

Artigo escrito em 20/11/20 às 12h00

Fontes:

Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico

Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.