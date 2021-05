À espera do comboio na paragem do autocarro

Sérgio Godinho

"Toda a gente passou horasEm que andou desencontradoComo à espera do comboioNa paragem do autocarro"Desde a última vez que vos escrevi, há três semanas, pouco de relevante aconteceu na bolsa portuguesa. O mercado continua sem dar qualquer sinal de fraqueza, mas tem frustrado a expectativa dos investidores que pacientemente têm esperado um arranque do nosso mercado, encurtando o atraso de 12 anos de "bull market" dos principais mercados mundiais.Os investidores portugueses estão à espera do comboio há algum tempo, mas têm sentido que estão à espera na paragem de autocarro. É frustrante e muitos deles acabam por abandonar o mercado, mas é importante referir que continuo sem ver qualquer motivo para se sair nesta altura do mercado accionista nacional.Por mais aborrecida que a bolsa portuguesa tenha estado nos últimos tempos, a verdade é que o reteste à zona de suporte do PSI-20 entre os 4.650 e os 4.800 pontos foi um sucesso, o que reforçou a importância desse suporte. Enquanto ele não for quebrado, os touros continuam a controlar o mercado accionista luso e a tendência continua a ser ascendente.Há mais de 20 anos, numa altura de euforia da bolsa portuguesa e no início da massificação da internet em Portugal, existia uma personagem dos fóruns de bolsa cujo nickname era o "Maquinista". Gostava de especular e anunciava que ia "partir a carruagem da acção X", aproveitando a loucura reinante na bolsa portuguesa. Não desejo que esse género de personagens regresse ao nosso mercado, mas tenho saudades de quando a bolsa portuguesa parecia uma locomotiva. Os gráficos estão bonitos e, enquanto o suporte dos 4.650 pontos aguentar, resta esperar que a locomotiva finalmente volte a arrancar.Artigo escrito em 30/04/21 às 09h40Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.