Baralha e volta a dar

Duas semanas depois do meu último artigo, encontro o PSI sensivelmente ao mesmo nível. Pelo caminho, assistimos a um dia de fortes quedas, o que levou logo a que alguns profetizassem o início do fim do mundo nas Bolsas mundiais. Mas os mercados rapidamente recuperaram, voltando para valores perto dos que antecederam essas quedas.Para aqueles que duvidavam da importância da zona de resistência do PSI entre os 5.250 e os 5.300 pontos, o mês de março deverá ter dissipado todas as dúvidas. Quer no início, quer em meados do mês, aquela zona de resistência travou as subidas da Bolsa portuguesa, que teve um excelente desempenho neste primeiro trimestre.Alguns leitores perguntam-me qual a melhor estratégia a seguir na atual conjuntura do mercado português. A primeira questão importante é saber se o investidor já detém ações ou não. Caso já detenha, creio que apenas fará sentido fechar essas posições caso o PSI quebre a decisiva zona de suporte entre os 5.000 e os 5.050 pontos porque, caso isso aconteça, é um sinal de fraqueza que não devemos ignorar. Para quem está fora do mercado, uma vez que estamos próximos de uma resistência tão importante, acredito que a melhor estratégia passe por entrar apenas no caso da resistência dos 5.250/5.300 pontos ser quebrada.Subidas, descidas, subidas. O mercado parece baralhar para voltar a dar de novo, numa espécie de "poker" para uns, de "bridge" para alguns, de "burro em pé" para outros. Convém manter alguns trunfos na manga porque, se o mercado for mesmo para cima dos 5.300 pontos, há que os colocar em cima da mesa.

