Empresários aproveitam a irracionalidade do mercado

Foi uma semana difícil para os principais mercados accionistas. A bolsa portuguesa quebrou a zona de suporte dos 4.300 pontos e acelerou a sua tendência de queda. Como escrevi no meu anterior artigo, era algo que esperava. Naturalmente o ressurgimento de casos de covid-19 na Europa foi decisivo para acelerar as quedas, mas quem estava no mercado sabia perfeitamente que este era um cenário provável. O PSI está agora numa clara zona de "sobrevenda", pelo que um ressalto terá grandes probabilidades de acontecer, mas será apenas uma boa oportunidade de venda.Nos Estados Unidos, as quedas continuaram bem fortes na semana passada. O mercado começa a descer à terra, corrigindo da absoluta loucura que levaram as cotações de muitas empresas ao céu. Em termos de médio e longo prazo, mantenho o meu pessimismo, até porque os sinais de euforia e topo continuam.Hoje queria destacar a catadupa de OPV (Oferta Pública de Venda) que estão a acontecer no mercado americano. Muitos comparam o que está a acontecer com o que sucedeu no final de 1999 e início de 2000. Eu acho que há uma diferença importante. Nessa altura, quase que poderíamos dizer que eram criadas empresas de vão de escada, ligadas à internet que eram lançadas para o mercado para arrecadarem muito dinheiro na loucura da bolha das "dot com".Actualmente, há que reconhecer que não são empresas dessa dimensão que estão a ser postas no mercado. A maior parte delas são boas empresas, de enorme dimensão. Uma das próximas será a Ant, do grupo chinês Alibaba, cuja avaliação se deverá situar nos 30 mil milhões de dólares, o que deverá fazer com que seja a maior OPV da história.Não são fraudes, são empresas de enorme dimensão. O que estamos a assistir é aos empresários tomarem partido da irracionalidade que se vive no mercado americano para poder arrecadar o máximo dinheiro possível rapidamente. Mais um sinal de topo. Mais uma razão para eu me manter pessimista para o médio prazo nos mercados.Artigo escrito em 25/09/20 às 12h25



