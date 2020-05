Mercados voam rumo à abertura

Comente aqui o artigo de Ulisses Pereira



Apesar das quedas da última sessão, a semana passada foi de fortes subidas para a maioria das bolsas mundiais. Os mercados continuam a ignorar as más notícias económicas e a reagir muito positivamente a todas as boas notícias ao nível da saúde. Os bons resultados dos ensaios clínicos do fármaco Remdesivir numa amostra já significativa, fizeram os mercados voar.



Além disso, o reforço de injecção do dinheiro nos mercados por parte da Fed, BCE e BoJ é mais um factor que vai protegendo os mercados no curto prazo. Neste cenário, estar curto (investidores que usam instrumentos financeiros que lhes permitem ganhar dinheiro com as quedas e perder com as subidas) tem sempre um risco elevado porque, a qualquer altura, pode surgir o anúncio de mais uma intervenção dos bancos centrais ou de uma descoberta de um antivírus ainda mais eficaz.



O facto de eu estar pessimista para os próximos meses dos mercados não quer dizer que esteja pessimista para a evolução da covid-19. Acredito que a ciência continuará a ajudar e o comportamento humano ajudará a reduzir o impacto mortal do vírus. Mas, se os mercados atingiram o fundo no auge do medo, acredito que farão um topo quando a reabertura for uma realidade. O número de optimistas nos mercados começa agora a aumentar e esse será mesmo um argumento "bullish".



Enquanto os mercados continuarem a ignorar as más notícias económicas, não há que contrariar a sua força. Mas quando começarem a ignorar as boas notícias e começarem a mostrar fraqueza, aí deverão soar os sinais de alarme. Não estranhem ver notícias da economia a recuperar e as bolsas a cair. Esta crise será mais uma lição dada pelos mercados sobre o que verdadeiramente os move - o medo e a ganância.







Artigo escrito em 30/04/20 às 17h00

Fontes: https://live.euronext.com/pt/



Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui,onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.



Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico