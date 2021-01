O belo início de ano da bolsa portuguesa

Fontes:

Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico

Indiferente ao cavalgar da pandemia e de bárbaros invasores do Capitólio, os mercados seguem o seu rumo ascendente e a bolsa portuguesa continua a brilhar, confirmando os sinais de força que tem dado nos últimos meses.O primeiro sinal foi dado em meados de Novembro, com a quebra da resistência dos 4.300 pontos do PSI-20. Durante Dezembro, a quebra da importante zona de resistência entre os 4.700 e os 4.800 pontos foi mais um sinal de força do nosso mercado. Tal como referi no artigo intitulado "Recuperando anos perdidos", publicado a 14 de Dezembro, a bolsa portuguesa estava a conseguir ter um desempenho superior ao das suas congéneres, algo que já há muitos anos não acontecia e que constituiu mais um enorme sinal de força do mercado accionista português.Em função disso, não posso dizer que estou surpreendido com o que tem acontecido nas últimas semanas na nossa bolsa com subidas fortes, quase sempre superando o que se passa no resto do mundo. Dá a sensação que os investidores estrangeiros, com os principais mercados já com valorizações muito fortes, procuram em Portugal oportunidades e isso leva logo a um comportamento forte da bolsa portuguesa.Apesar disto, acredito que no curto prazo há uma grande probabilidade de as subidas acalmarem, por uma simples razão: o mercado está em valores de "sobrecompra" que normalmente obrigam o índice a parar, pelo que normalmente se segue uma correcção ou uma consolidação. Depois disso, o índice estará em melhores condições técnicas para atacar outras resistências. Depois do que têm sofrido, os accionistas das empresas portuguesas já mereciam esta prenda de um Natal que não deixa saudades e que deixou marcas na saúde pública em Portugal.Artigo escrito em 08/01/21 às 12h40Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.