Apesar de Setembro estar a ser um mês com movimentos fortes no mercado americano, a bolsa portuguesa pouco se tem movido, salvo raras excepções. Noutros períodos, se a bolsa americana caísse da forma como o fez em algumas sessões deste mês, o principal índice português teria quedas fortes, o que não aconteceu nesta vez.Noutras alturas, eu veria isto como um sinal de força da bolsa portuguesa, mas creio que a principal razão para este fechar de olhos do nosso mercado ao que se passa do outro lado do Atlântico tem a ver com a zona de suporte dos 4.300 pontos. Essa zona tem tido um efeito quase magnético para o PSI, movendo-se em torno desse valor durante todo o mês de Setembro.Este facto reforça a importância desta zona de suporte? Sem dúvida. Mas é importante deixar claro que se essa zona for quebrada, os ursos voltam a controlar todos os horizontes temporais. A tendência de médio e longo prazo é claramente descendente, mas o curto prazo estava sob domínio dos touros que o podem perder em caso de quebra do suporte dos 4.300 pontos.Com o mercado norte-americano a cair, com as notícias sobre o aumento do número de infectados em Portugal e na Europa, a bolsa nacional teria tudo para cair. Mas, muitas das vezes, a análise técnica acaba por ditar a sua lei e os 4.300 pontos aguentam o mercado. Veremos até quando.Como sabem, tenho estado pessimista quanto ao médio prazo dos mercados e mantenho essa mesma opinião. E, por isso, não acredito que este suporte que tem aguentado a bolsa portuguesa se mantenha intacto. Mas não vale a pena antecipar esse acontecimento nesta altura. O que é importante é estarmos atentos caso isso aconteça, porque acenderá um sinal de perigo que os investidores não devem ignorar. Por enquanto, o magnetismo dos 4.300 pontos vai salvando a bolsa portuguesa.Artigo escrito em 18/09/20 às 12h10Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.