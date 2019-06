O medo de ser feliz

PSI-20 acima da zona de suporte

Após a milionésima previsão de fim do mundo no mercado norte-americano por causa das guerras comerciais, o S&P está colado ao seu máximo histórico. São já quase 10 anos de "Bull Market", de milhões de topos previstos por milhões e não acertado por nenhum. Quantas vezes nos últimos anos o "Bull Market" foi enterrado vivo?A reação do PSI ao suporte dos 5.000 pontos não poderia ter sido melhor. Depois de um dia ligeiramente abaixo do suporte, o índice ressaltou como um trampolim mostrando a força e a importância daquela zona. Continuo de braço dado com os touros, enquanto aquele suporte se mantiver intacto.À primeira má notícia, à primeira queda, o medo da bolsa portuguesa voltar aos dias negros regressa. Mas lidar com o medo é uma das premissas para se ter sucesso em bolsa. A razão e a disciplina devem sempre prevalecer sobre os sentimentos que os altos e baixos do mercado trazem aos investidores. E, se ainda nenhum suporte relevante foi quebrado, para quê fugir das subidas antes disso acontecer? Só se for por medo de ser feliz.

