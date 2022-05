O mundo desaba e Portugal resiste

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Há uma semana, no artigo "O primeiro grande teste do ‘bull market’ português", abordei a importância da reacção da bolsa portuguesa à sua primeira correcção relevante dos últimos meses e frisei a importância do suporte entre os 5.300 e os 5.500 pontos do PSI. Durante a semana passada, o mercado português teve uma boa reacção, mesmo em dias de quedas das principais Bolsas mundiais.Apesar ...