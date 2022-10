O sucesso leva tempo nos mercados

Continuo a ficar surpreendido com as certezas que alguns investidores têm de que é fácil ganhar dinheiro em bolsa. A convicção com que alguns investidores - com um ou dois anos de experiência nos mercados e que apenas dedicam algumas horas semanais a esta actividade - falam sobre a sua capacidade de ganhar dinheiro em bolsa é assustadora.



Quanto tempo demora alguém a ser um bom engenheiro? E um bom médico, quanto tempo demora

...