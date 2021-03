Fontes:

Há três semanas, neste mesmo espaço de opinião, realcei a importância da zona de suporte do PSI-20 entre os 4.650 pontos e os 4.800 pontos. Curiosamente, algum tempo depois, a bolsa portuguesa parou as suas quedas junto aos 4.650 pontos, reagindo em alta posteriormente. Este movimento reforça ainda mais a importância desta zona de suporte e do seu carácter crucial para o mercado nacional.Este teste ao suporte foi feito numa altura em que houve uma tendência de subida das taxas de juro das dívidas soberanas. Ao longo dos últimos meses, muitos artigos foram escritos sobre o impacto que as baixas taxas de juro têm tido no excelente desempenho do mercado accionista. A falta de alternativas rentáveis para alocar capital tem feito convergir para as bolsas investimentos que, tradicionalmente, procuram outras soluções.A verdade é que os principais índices mundiais aguentaram bem o impacto desta subida das taxas de juro das dívidas soberanas. As "yields" da dívida pública a 10 anos dos Estados Unidos subiram dos 0,5% para cerca de 1,5% em pouco mais de meio ano sem que isso tivesse implicado queda das bolsas. No entanto, há que acompanhar com atenção se esta escalada continuar, pois acredito que a dado momento pode haver o retorno de capital das acções para o mercado obrigacionista. A zona entre os 1,5% e os 1,6% é uma importante resistência na dívida pública a 10 anos que funcionou como suporte durante a segunda metade do ano de 2019 e o início do ano passado. Se for quebrada em alta, abre-se uma auto-estrada de alta velocidade perigosa para o mercado accionista.Por agora, a bolsa portuguesa vai aguentando o seu suporte entre os 4.650 e os 4.800 pontos. Enquanto assim continuar, a esperança dos touros mantém-se. E o sonho de vermos o nosso mercado a renascer também.Artigo escrito em 11/03/21 às 12h30Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.