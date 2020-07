Os decisivos 4.300 pontos do PSI-20

Comente aqui o artigo de Ulisses Pereira



Depois de quatro meses verdadeiramente loucos na bolsa portuguesa, à semelhança da generalidade dos mercados accionistas mundiais, as últimas três semanas trouxeram alguma acalmia, baixando um pouco a volatilidade e trazendo um período de consolidação à praça portuguesa.



É verdade que a amplitude diária dos movimentos do PSI nestas últimas semanas ainda é maior do que no período antes da pandemia, mas está muito longe da loucura e volatilidade que os mercados viveram entre meados de Fevereiro e o início de Junho. Foram meses que atraíram muitos novos investidores para os mercados que agora se queixam de que as bolsas andam muito aborrecidas. Soubessem eles como é normalmente o dia-a-dia de um período normal e não se queixariam.



Tenho escrito muito sobre a minha perspectiva de médio e longo prazo acerca da bolsa portuguesa e os principais mercados mundiais. Mas, para quem se move em horizontes temporais mais curtos, é importante fazer um ponto da situação. Depois da fantástica recuperação desde o fundo de Março, os touros estão no controlo da situação em termos de curto prazo e não foi esta pequena retracção e consolidação que pôs esse domínio em causa.



A zona-chave situa-se nos 4.300 pontos. O PSI testou esse suporte várias vezes (sobretudo durante as sessões) e conseguiu sempre resistir intacto no fecho, mostrando a sua importância. Até agora tem superado sempre esse teste. Os touros sabem da sua importância pois, enquanto mantiverem esse suporte incólume, controlarão o mercado no curto prazo e podem atacar outros objectivos. Se o perderem, estarão em desvantagem e isso pode ser-lhes fatal.





