Perguntar não ofende

Porque é que os investidores insistem em comprar as acções que sempre caem e compram as que sempre sobem?



Até quando o PSI-20 continuará a não ter 20 acções?



Porque é que a maioria dos investidores vende rapidamente quando está a ganhar e mantém em carteira as acções que estão a cair, deixando-se afundar como o Titanic?



Quando é que um governo em Portugal perceberá que a revitalização da bolsa portuguesa pode ser um factor importante para o crescimento económico?



Os "stops" são armas ou armadilhas?



Até quando irá durar o discurso demagógico dos partidos que falaram em nacionalizações de empresas que foram privatizadas?



Quantas vezes transformou um "trade" de curto prazo num péssimo negócio de longo prazo?



Também diz que "só perde quando vende"? Quem tem acções do BCP compradas há 20 anos a valer 20 vezes mais do que hoje não está a perder?



Num mundo cada vez mais digital, quantas empresas tecnológicas temos na bolsa portuguesa?



O que pensaremos, daqui a três anos, quando nos lembrarmos que a Tesla, em 2021, esteve a cotar quase nos 900 dólares?



Tal como eu, também ficam revoltados com a quantidade de figuras públicas que não percebem nada de saúde pública e epidemiologia que opinam sobre boas e más medidas, criticando e elogiando sem terem qualquer conhecimento científico?



Lembram-se da última vez que vivemos um período de euforia na bolsa portuguesa?



Já repararam como o suporte entre os 4.650 e os 4.800 pontos do PSI aguentou e a bolsa portuguesa continua a subir?





Artigo escrito em 09/04/21 às 12h40

