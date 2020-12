Recuperando anos perdidos

Fontes:

Na última década temos assistido ao triste fado da nossa bolsa, passando praticamente ao lado do longo "bull market" vivido pela maior parte dos mercados mundiais. Os comentários de frustração dos investidores da nossa praça eram bem visíveis porque raramente ultrapassávamos as valorizações dos outros mercados. Mas, nas últimas duas semanas, a bolsa portuguesa tem conseguido estar bem melhor do que as suas congéneres internacionais, conseguindo até alguns dias bem positivos em sessões de queda nas principais praças internacionais.Podemos especular com os motivos que estão na génese deste comportamento da bolsa portuguesa, sendo que um deles poderá ser mesmo o atraso, em termos de desempenho, que a nossa praça leva em relação às suas congéneres. Eu acredito que, tal como aqui escrevi na semana passada, a quebra da resistência dos 4.300 pontos foi o primeiro grande sinal de força do PSI em 2020 e isso gerou muito do movimento posterior.Tecnicamente, o índice está a lutar para quebrar consistentemente a resistência dos 4.700 pontos. O cenário ideal seria consolidação durante uma ou duas semanas em torno dos 4.700 pontos, de forma a aliviar os indicadores e poder depois atacar em melhores condições técnicas esta zona de resistência e deixá-la decisivamente para trás.Numa semana que ficou marcada pelo arranque da vacinação no Reino Unido, o mercado americano não viveu um bom momento. Como aqui tinha referido, estas notícias estavam incorporadas nas fabulosas subidas dos últimos meses e havia o risco de isto acontecer. Mas a bolsa portuguesa foi imune a isso e quis recuperar uma parte do muito terreno perdido. Se conseguir quebrar consistentemente esta zona entre os 4.700 e 4.800 pontos, haverá espaço para mais subidas, mas este é um osso duro de roer de um mercado que, pela primeira vez em mais de uma década, parecia o mais saudável mercado do mundo.Artigo escrito em 11/12/20 às 12h40Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.