Respirando junto à resistência

A Bolsa portuguesa acabou a semana passada sem grande variação, não conseguindo capitalizar os ganhos do início da semana, perdendo força na quinta e sexta-feira. Não surpreende este comportamento porque, como tenho vindo a frisar, a resistência na zona dos 5.250 pontos é demasiado importante para poder ser quebrada com o PSI muito esticado.Durante bastante tempo apelidei a zona de resistência entre os 5.000 e os 5.050 pontos do PSI como a fronteira entre o "Bear" e o " Bull Market" e a sua quebra, em janeiro, foi o primeiro grande sinal de força da Bolsa portuguesa no último ano. A outra resistência importante situa-se na zona dos 5.250 pontos que o PSI tem andado a namorar. É verdade que andou uns pontos acima mas não o suficiente para podermos considerar a resistência consistentemente quebrada.O cenário que creio ser o mais interessante para os touros seria uma consolidação ou retração durante alguns dias por esta zona, de volta a ficar em perfeitas condições técnicas de romper consistentemente a resistência. Acredito que se tal acontecer é altamente provável que o PSI possa vir a testar o seu máximo dos últimos 3 anos e meio.Para muitos, são apenas cenários de um analista técnico que não escreveu uma única palavra neste artigo sobre a economia ou as empresas portuguesas. Como sempre, são os gráficos que me fazem tomar decisões nos mercados. Confio mais neles do que nas previsões dos economistas ou nas promessas dos políticos. E é por causa deles que continuo otimista na Bolsa portuguesa em termos de médio e longo prazo, mas não me surpreende esta dificuldade de arrancar no curto prazo. Só a quebra consistente da resistência dos 5.250 pontos do PSI abrirá a porta para mais subidas. E resistências desse calibre não se ultrapassam sem respirar primeiro.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com