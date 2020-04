Rui Rio e a ilusão dos lucros avultados

É verdade que irá haver um disparar do crédito concedido, com benefício para os bancos, mas irá também explodir o malparado.





O povo português aplaudiu a intervenção de Rui Rio. Até, os espanhóis do Podemos elogiaram o discurso. Mas, na verdade, a ilusão de lucros de milhões fazem deste um discurso demagógico. Algo que, em bom rigor, Rui Rio não costuma ser. Mas em tempos de vírus cedeu à tentação.



Quando será que os políticos portugueses se lembram de olhar para a Bolsa portuguesa e interpretar os seus sinais? Rui Rio não conseguiu, por exemplo, olhar para o gráfico do BCP e perceber que a acção está em mínimos históricos. Isso significa que os investidores estão entusiasmados com os "lucros avultados" de que Rui Rio fala ou, pelo contrário, estão extremamente preocupados com o que aí vem?O povo português aplaudiu a intervenção de Rui Rio. Até, os espanhóis do Podemos elogiaram o discurso. Mas, na verdade, a ilusão de lucros de milhões fazem deste um discurso demagógico. Algo que, em bom rigor, Rui Rio não costuma ser. Mas em tempos de vírus cedeu à tentação.

Artigo escrito em 09/04/20 às 22h15

Fontes: https://live.euronext.com/pt/





Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui,onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.



Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico







Rui Rio tem tido um comportamento exemplar no que toca ao apoio governativo e à unidade nacional neste período de pandemia em que se espera que todos remem para o mesmo lado. Mas as suas declarações sobre a banca portuguesa revelam, uma vez mais, que a generalidade dos políticos portugueses percebe muito pouco de mercado de capitais e do que eles sinalizam, o que vindo de um excelente economista como Rui Rio custa-me a aceitar.O líder do PSD afirmou que "se banca apresentar lucros avultados em 2020 e 2021, isso será uma vergonha e ingratidão para com os portugueses". Mas em que país ou em que mundo vive Rui Rio? O grande objectivo da banca para este ano será conseguir ter resultados positivos, tal a dificuldade que terá em o conseguir. É verdade que irá haver um disparar do crédito concedido, com benefício para os bancos, mas não tenho qualquer dúvida que irá também explodir o crédito malparado, essa "besta negra" da banca portuguesa. Basta olhar para as previsões das várias casas internacionais para os resultados da banca para este ano…