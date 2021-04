Sinais encorajadores da bolsa portuguesa

Fontes:

Na semana passada, escrevi sobre "esperança", palavra infelizmente usada demasiadas vezes para nos referirmos à Bolsa portuguesa. Hoje vou deixar de lado desabafos existenciais sobre o nosso mercado e olhar de uma forma mais fria e, sobretudo, mais técnica sobre o actual momento da praça nacional.Tenho referido várias vezes a importância da zona de suporte entre os 4650 e os 4800 pontos. Todos os testes feitos a essa zona desde Dezembro têm tido sucesso e o mês de Março veio reforçar ainda mais a sua força. Com tantas desilusões na última década, é natural que quase nos custe a acreditar que a Bolsa portuguesa possa subir, mas a verdade é que tecnicamente os sinais que ela nos tem dado nos últimos meses são muito positivos.Alguns leitores perguntam-me como posso ter o fato de touro vestido na Bolsa portuguesa e, simultaneamente, ser tão crítico sobre a sua visibilidade, sobre a composição do PSI-20, sobre a visão que quem governa tem sobre o nosso mercado de capitais ou sobre a forma de comunicar de algumas das suas cotadas. A verdade é que tudo isso são razões para o nosso mercado ter passado ao lado de um dos mais longos "Bull Markets" da história. Mas o gráfico tem mostrado força do PSI-20 nos últimos meses e só a quebra da zona decisiva de suporte entre os 4650 e os 4800 pontos me faria despir esse fato de touro.Conseguirá a Bolsa portuguesa recuperar agora uma parte do terreno perdido na última década para os principais mercados mundiais? Não sei, mas o gráfico tem muito bom aspecto e, como sempre, gosto de estar do lado da tendência pois essa é a forma mais simples e eficaz de se ganhar dinheiro em Bolsa. Mesmo que pareça demasiado simplista.Artigo escrito em 01/04/21 às 22h40Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.