Um dia, Musk descerá à Terra

Elon Musk é uma das figuras mais mediáticas do universo empresarial dos dias de hoje. Não nego o seu carácter visionário e a sua capacidade empreendedora que o fazem ser capaz de revolucionar por completo o mundo dos negócios. No entanto, a facilidade com que se contradiz e com que manipula os mercados fá-lo também diferenciar-se pelas piores razões.



No mundo das criptomoedas, a forma como Musk brincou com algumas delas chega ...