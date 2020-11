Um grande passo para a Humanidade, um risco para os mercados

Fontes:

O anúncio, por parte da Pfizer, dos resultados preliminares da fase 3 dos ensaios clínicos da sua vacina para a covid-19, fez os mercados voarem. O facto desta notícia vir de uma prestigiada empresa com uma enorme capacidade de produção, bem como a eficácia da vacina se situar acima dos 90% são uma excelente notícia e o mercado recebeu-a com autêntico fogo de artifício.Mas será que aquilo que é fantástico para a Humanidade o será também para os mercados? À primeira vista, sim, uma vez que irá permitir um retorno à normalidade em meados do próximo ano. Mas a expectativa do aparecimento de uma vacina (e as constantes notícias sobre as novidades nesse campo que têm surgido nos últimos meses) tem sido uma das molas impulsionadoras dos principais mercados mundiais. E quantas vezes, os mercados sobem na expectativa de um evento e caem quando esse evento se materializa? Será agora? Será no anúncio das datas do início da sua distribuição?Tal como escrevi na passada semana, o mercado volta agora a navegar nas áreas da epidemiologia. O mercado, por agora, tem dado mais valor à luz ao fundo do túnel que apareceu com o anúncio da vacina. Mas há uma ponte de alguns meses para atravessar até chegar a essa luz. Um percurso duro, com muitos internamentos, muitos mortos, muitas falências e desemprego. O que irá valorizar mais os mercados nos próximos meses?O PSI-20 tem andado ligeiramente acima da zona de resistência dos 4300 pontos, mas não o suficiente para a considerarmos consistentemente quebrada e esta semana vai ser decisiva para tirarmos essa conclusão.As notícias para a vacina levaram a que o número de optimistas no mercado americano (segundo dados da AAII) registasse o número mais elevado desde Janeiro de 2018. Estes valores extremos costumam ser um bom indicador. A notícia da vacina da Pfizer foi uma grande notícia para a Humanidade, mas pode bem ser um grande risco para os próximos meses nos mercados.Artigo escrito em 13/11/20 às 11h40Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.