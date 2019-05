Uma semana difícil

Antevia uma luta difícil, por causa da distribuição de dividendos, para o PSI conseguir aguentar a zona dos 5.250 pontos, mas confesso que não esperava esta onda de quedas que contagiou a Bolsa portuguesa e trouxe o índice português para baixo dessa zona, sem qualquer contemplação.Os meus olhos estão agora postos na zona de suporte entre os 5.000 e os 5.050 pontos, aquela que sempre considerei a fronteira entre o "Bear" e o "Bull Market". Essa é a zona que os touros têm de defender nesta difícil época de distribuição de dividendos para que todo o trabalho dos últimos meses não seja colocado em causa.O que aconteceu na semana passada não é motivo para se entrar em pânico mas ignorar as quedas também não é o aconselhável. As correções fazem parte dos mercados e dos "Bull Markets". O importante é definir os valores que, caso sejam quebrados, nos levem a concluir que mais do que uma correção estaremos presentes perante uma inversão. E o que me fará despir o meu fato de touro será uma quebra consistente da zona de suporte dos 5.000 pontos. Enquanto isso não acontecer, há que manter a disciplina e aguentar a tempestade.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com