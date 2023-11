Ai Portugal... E agora, que deve fazer cada um dos partidos?

Na semana passada, Portugal sofreu um terramoto político com a demissão do primeiro-ministro e a queda anunciada de um governo de maioria absoluta que era esperado durar até 2026. Este terramoto político apanhou todos os partidos de surpresa, com a invulgar situação da maioria dos líderes partidários serem recentes no seu cargo, pois os antecessores pensaram que haveria quatro anos de legislatura e saíram de palco. Afinal, os partidos

...