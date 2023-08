Reflexões em tempo de férias: clima, economia e juventude

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Clima. Enquanto muitos de nós temos o privilégio de estar de férias na praia, a Europa está esta semana a sofrer uma nova onda de calor extremo, depois dos meses de junho e julho que foram os mais quentes a nível planetário desde 1850, quando se começaram a fazer registos fidedignos. Em consequência, sucedem-se eventos climáticos extremos, como fogos gigantescos e incontroláveis no Canadá, no Havai e no Mediterrâ

...