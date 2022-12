Inflação, invasão e recessão. Adeus, 2022, bem-vindo, 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No entanto, os distúrbios na cadeia de abastecimento foram apenas um dos fatores que incitaram as pressões inflacionárias. O crescimento excessivo da massa monetária foi também relevante. Os bancos centrais vinham estimulando a economia, comprando títulos do mercado aberto para aumentar a massa monetária e incentivar empréstimos e investimentos. Mas esses esforços saíram pela culatra e começaram a aumentar a inflaç

...