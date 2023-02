Gestão das entregas last mile no e-commerce: desafios e tendências para 2023

Embora o volume de vendas online tenha caído um pouco com a reabertura das lojas físicas após a pandemia, é hoje claro que a pandemia criou um “novo normal” ao nível dos hábitos de compra dos clientes e das suas expectativas. As vendas através da internet continuam a crescer acentuadamente a ponto de nos questionarmos hoje quando – e não se – as vendas online ultrapassarão as vendas em lojas físicas.

