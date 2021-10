Orçamento do Estado para 2022: as primeiras notas

Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022) que foi entregue na Assembleia da República ao cair do pano perto da meia-noite - hora fatal - parece-se com um célebre anúncio publicitário: "Tem tudo e mais não sei o quê." Infelizmente, não proporciona nenhum roteiro para a saída da recessão provocada pela covid-19 e menos ainda um primeiro passo para o desenvolvimento sustentável de Portugal.



As

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...