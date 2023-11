ETF come home

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hey guys how are you doing today? Já sabem que sou pelo long term. É impossível saber o que acontecerá amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Mas quanto maior o período temporal considerado, mais fácil é acertarmos numa previsão. Parece um contrassenso, mas vejam se não tenho razão: se apostarem que o preço de uma ação da Apple vai subir amanhã, têm uns 60% de probabilidade ...