Uma ideia perigosa

Está neste momento em curso o início do que se espera ser a reforma da justiça administrativa e fiscal. Neste contexto, o envolvimento da Business Roundtable (BRT) no debate é relevante porque nos ajuda a avaliar melhor os problemas e talvez a encontrar as melhores soluções. Ora bem, como é sabido na parte fiscal o Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) decide apenas processos até ao valor máximo de dez milhões de euros. Desde ...