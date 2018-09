Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 12 de setembro de 2018 às 21:30

Vamos repetir 2008? Talvez... As últimas semanas foram férteis em análises sobre a queda do Lehman Brothers e o que mudou no setor financeiro. O mundo está mais seguro? E o que se aprendeu com as práticas que conduziram à maior crise de sempre?