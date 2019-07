Voto eletrónico nas eleições da Ordem dos Advogados porquê?

Nas últimas eleições europeias foi experimentado no Distrito de Évora um projecto-piloto de voto electrónico presencial, simultaneamente com o voto em boletim. Apesar de ter havido falhas durante o processo, uma vez que o sistema esteve algumas vezes em baixo, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna considerou positiva a experiência. Mas avisou logo que não se poderia repeti-la nas próximas eleições para a Assembleia da República, uma vez que o acto eleitoral estava muito próximo para que as alterações fossem feitas a tempo de se aplicarem a essas eleições.

Na verdade, uma mudança desta ordem implica naturalmente uma preparação adequada, com testes e experiências-piloto, sob pena de se pôr em causa todo o processo eleitoral, pelo que não é aceitável realizá-la na véspera de umas eleições. Mas nas eleições para a Ordem dos Advogados, o actual Conselho Geral convocou uma Assembleia Geral para período de férias judiciais, em que a maior parte dos advogados não poderá ir, apenas para alterar o Regulamento Eleitoral para as próximas eleições de Novembro, consagrando exclusivamente o voto electrónico, e nem sequer admitindo a sua realização conjunta com o voto tradicional, ao contrário do que aconteceu na experiência-piloto nacional em Évora.





Esta situação ocorre precisamente numa altura em que o sistema informático da Ordem dos Advogados tem demonstrado enormes falhas, tendo chegado ao ponto de colocar no e-fatura de todos os advogados facturas e notas de crédito de milhões, falsificando toda a sua situação tributária perante a AT, alegadamente porque os ficheiros informáticos estavam corrompidos, o que nunca foi esclarecido. Da mesma forma, os serviços informáticos da Ordem têm informado que o seu sistema informático tem sido alvo frequente de ataques de hackers, em ordem a obter as credenciais de acesso dos Advogados à sua área reservada no portal da Ordem dos Advogados. A mais elementar prudência recomendaria, por isso, que se deixasse para melhor oportunidade a introdução do voto electrónico na Ordem dos Advogados.