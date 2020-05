Daniel Gros 25 de maio de 2020 às 14:00

A crise de anulação da UE

Nos próximos meses, a lealdade do sistema político alemão ao projeto europeu será testada. Felizmente, a maioria dos líderes alemães atribui muito mais valor à UE do que atribuiria a uma pequena vitória na disputa do TCA com o BCE.