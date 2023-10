Fazer com que o sistema financeiro internacional funcione

Nos últimos dois anos, uma série de cimeiras internacionais focaram-se no futuro da arquitetura financeira global. Mas quando nos reunimos em Marraquexe para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, muitos perguntaram se faria sentido tentar corrigir o sistema existente. Alguns já estavam convencidos de que não é possível nem desejável.