George Soros 06 de fevereiro de 2020 às 14:00

Chaves para o triunfo de uma contraofensiva democrática (III)

Acredito que, enquanto estratégia de longo prazo, a nossa melhor esperança reside no acesso à educação de qualidade, mais especificamente numa educação que reforce a autonomia do indivíduo através do cultivo do pensamento crítico e da ênfase na liberdade intelectual.