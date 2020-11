O último combate de Trump para uma América de apartheid

À medida que a sua derrota eleitoral se vai revelando cada vez mais provável, Trump tem vindo a intensificar a sua retórica incendiária. Gerar o caos semeando dúvidas infundadas sobre a contagem dos votos é a sua principal estratégia para tentar conservar o poder. As palavras mais esperançosas que ouvimos de Trump durante toda a campanha foram a sua recente evocação de poder "deixar o país" no caso de perder as eleições.