Como JFK tentaria a paz na Ucrânia

O presidente John F. Kennedy foi um dos grandes pacificadores do mundo. Liderou uma solução pacífica para a Crise dos Mísseis de Cuba e, em seguida, negociou com sucesso o Tratado de Proibição Parcial de Ensaios Nucleares com a União Soviética no auge da Guerra Fria. Na altura do seu assassinato, estava a tomar medidas para acabar com o envolvimento dos EUA no Vietnam.

