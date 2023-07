A política dos EUA e a cimeira de Paris

A nação mais poderosa do mundo tem uma política energética interna que ainda está nas mãos das grandes petrolíferas. Tem uma política externa que visa preservar a hegemonia dos EUA através de guerras. E tem um Congresso concebido para proteger os ricos face às exigências das massas, seja no combate à pobreza ou na luta contra as alterações climáticas.