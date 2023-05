A necessidade de uma nova política externa nos EUA

A política externa norte-americana baseia-se numa contradição inerente e numa lacuna fatal. O objetivo da política externa do país é ter um mundo dominado pelos Estados Unidos, no qual os EUA determinam as regras comerciais e financeiras globais, controlam as tecnologias avançadas, mantêm a supremacia a nível militar e dominam todos os potenciais concorrentes. Se a política externa dos Estados Unidos não for mudada, no

...