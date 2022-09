A publicidade enganosa da lei de redução da inflação

A descarada propaganda enganosa sobre o IRA irá provavelmente aprofundar a desconfiança face à Administração que assola os Estados Unidos e muitas outras democracias. Os EUA precisam urgentemente de líderes que se expressem com franqueza, que prestem contas de forma honesta, que assumam a responsabilidade quando algo não funciona e que aprendam com os seus erros e com os dos seus antecessores.