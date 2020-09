Como se compara a recessão da covid?

Na recessão da covid, as condições económicas estão demasiado ligadas à trajetória da pandemia para podermos prever com confiança o rumo da recuperação. A queda do produto e do emprego foi muito maior e aconteceu muito mais rápido do que na Grande Recessão, e a recuperação inicial em forma de V parece estar a desacelerar - e é provável que continue num ritmo mais modesto.