O cruel verão de Biden

Obviamente que há tempo para Biden recuperar. Mas a sua lua-de-mel claramente terminou com a decisão desastrosa de retirar do Afeganistão as últimas forças dos Estados Unidos sem um plano para uma saída em segurança dos norte-americanos, dos aliados e dos milhares de afegãos que arriscaram as suas vidas ao darem suporte no país às operações lideradas pelos EUA.