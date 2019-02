André Veríssimo averissimo@negocios.pt 27 de fevereiro de 2019 às 23:13

A revolução fiscal em curso A fotografia que ilustra a capa da edição impressa do Negócios esta quinta-feira mostra uma fila imensa de gente que termina numa "roulotte" da antiga Direção-Geral de Contribuições e Impostos, estacionada no Cais do Sodré, em Lisboa.