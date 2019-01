André Veríssimo averissimo@negocios.pt 15 de janeiro de 2019 às 23:00

Num Brexit sem saída De pouco serviu adiar a votação do Brexit. O desfecho foi o esperado: uma derrota retumbante do acordo forjado por Theresa May com a União Europeia. Faltam dois meses e meio para o divórcio e é total a incerteza sobre como ele vai acontecer, crescendo os receios de que aconteça de forma desordenada.