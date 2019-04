André Veríssimo averissimo@negocios.pt 23 de abril de 2019 às 23:00

O vencedor da OPA "O que está morto não pode morrer." Assim reza a prece dos crentes no Deus Afogado, um dos muitos que disputa a fé dos Homens na série "Guerra dos Tronos". Assenta bem na OPA da China Three Gorges à EDP: ela não morrerá com a assembleia-geral de hoje, porque já o estava. Há muito que no mercado nenhum investidor acreditava nela.