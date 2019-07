André Veríssimo averissimo@negocios.pt 10 de julho de 2019 às 23:00

Onde a geringonça mais falha

António Costa disse-o no debate: "A história fará a sua justiça a seu tempo." Tem razão. Só mais à frente seremos capazes de avaliar se nos últimos quatro anos de legislatura o Governo tomou as decisões certas ou, igualmente importante, perdeu a oportunidade de tomar as que se exigiam. Por exemplo: "Será que baixámos o peso da dívida pública tanto quanto seria avisado?"