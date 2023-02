A altivez da banca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, considera que o Estado não devia pagar tanto nos certificados. O presidente do Santander, Pedro Castro e Almeida, confrontado com a fraca proposta de remuneração dos depósitos a prazo por parte da banca, lembra que os portugueses têm alternativas para a poupança e dá como exemplo os certificados de aforro.





...