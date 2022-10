A história repete-se

Em 1995, Cavaco Silva saiu do PSD, dando o seu lugar a Fernando Nogueira, que naturalmente perdeu as eleições. Agora, António Costa parece estar a cumprir as suas funções enquanto primeiro-ministro a contragosto e irá deixar ao seu sucessor na liderança do PS uma herança tão ou mais espinhosa do que aquela que Cavaco deixou a Nogueira. A história repete-se com protagonistas diferentes.