Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 27 de agosto de 2019 às 23:00

Dois coelhos com uma Elisa só

António Costa foi, no domingo, bafejado com a sorte grande, em forma de editorial elogioso do insuspeito Financial Times, que o classifica como "sagaz". O primeiro-ministro encarregou-se de confirmar esta apreciação, materializando-a na indicação de Elisa Ferreira para comissária europeia.