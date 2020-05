Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 05 de maio de 2020 às 23:00

O Brasil outra vez

O Brasil está a caminho de uma crise institucional cujo desfecho é imprevisível. A demissão de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e o seu posterior depoimento no Supremo Tribunal, em que acusou o Presidente Jair Bolsonaro de ter tentado interferir politicamente na Polícia Federal, constituem o detonador para uma guerra de poderes que já é declarada e acentuaram ainda mais a clivagem na sociedade brasileira entre os apoiantes e os críticos do Presidente.