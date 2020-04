Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 07 de abril de 2020 às 23:00

O lago dos tubarões

É preciso que os países, ultrapassado este período de exceção que no plano económico se irá prolongar dolorosamente no tempo, mantenham intactas as possibilidades de controlar o seu destino. Nesta medida, as barreiras que agora se estão a criar à atividade predatória dos tubarões são absolutamente legítimas.