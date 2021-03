O significante de “technoking”

Elon Musk é agora o “Technoking of Tesla” e Zack Hirkhorn, administrador financeiro (CFO) da construtora automóvel, passou a ter a designação de “Master of Coin”. A decisão foi comunicada ao regulador norte-americano dos mercados, a Securities and Exchange Commission (SEC) e vista apenas como mais uma das excentricidades disruptivas de Musk.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...